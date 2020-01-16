На Ривненщине разоблачили подпольный оружейный цех (фото)

В цехе производили боеприпасы, травматическое оружие и переделывали его в боевое.

В Ривненской области полицейские пресекли деятельность подпольного оружейного цеха.

Читайте такжеВ Ривненской области суд отпустил пенсионера, который отрубил руки и ноги своей женеОб этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Отмечается, что в подпольном цехе производили боеприпасы и травматическое оружие, а также переделывали его в боевое.

«Для этого специально оборудовали несколько гаражных помещений. Готовую продукцию местные жители реализовывали в различных регионах страны через личные связи, в том числе и среди криминальных кругов, – говорится в сообщении. – В рамках открытого уголовного производства провели санкционированные обыски по месту проживания фигурантов и по месту нахождения подпольного оружейного цеха».

Правоохранители изъяли оборудование, комплектующие и запчасти к разному оружию, предметы, похожие на взрывные устройства, патроны и оружие.

Ранее УНИАН сообщал, как СБУ заблокировала масштабное подпольное производство опасных лекарств.