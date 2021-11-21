Водители вызвали на место полицию, опасаясь будущих трагедий из-за халатности дежурного.

В городе Боярка, что неподалеку от столицы, произошел необычный инцидент на железнодорожном переезде.

Как сообщает "Киев Оперативный", в старой части города десятки авто в течение 30 минут стояли на переезде из-за сигнала, запрещающего движение, однако никакого поезда там не было. Оказалось, что во всем виноват нетрезвый дежурный.

"Терпение лопнуло, пошли в "будку железнодорожника" и обнаружили, что он пьяный просто заснул... "Укрзализныця", может что-то сделаете с этим переездом?", - пишет автор публикации.

Также отмечается, что на место были вызваны полицейские. Водители опасаются, что в следующий раз пьяный железнодорожник может просто не закрыть переезд в момент, когда по нему будет двигаться рельсовый транспорт.

На обнародованном видео можно увидеть и услышать фрагмент общения возмущенных водителей с пьяным дежурным. Внимание! На записи присутствует ненормативная лексика!

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Автор: Юрий Годован