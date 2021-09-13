В воскресенье, 12 сентября, в городе Боярка (находится у Киева) люди увидели "чрезвычайно пьяного" мужчину, который находился за рулем мотороллера. Водитель говорил, что едет за алкоголем. Неравнодушные граждане вызвали сотрудников полиции.
Инцидент под Киевом произошел на ул. Матросова, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Люди прождали полицейских полчаса, никто не приехал, и они решили сами разобраться с горе-водителем – отобрали у него ключи от мотороллера и выбросили.
"... Поскольку правоохранители не приехали – они забрали ключи от двухколесного транспортного средства и выбросили их подальше, чтобы алко-водитель снова не оказался за рулем", – говорится в сообщении.
В сети появилось видео, на котором видно, как якобы очень пьяный мужчина на мотороллере мешал авто нормально ехать.
В Украине для управления мотороллером необходимо достичь 16-летнего возраста и получить права.
Читайте такжеВ Киеве очень пьяный мужчина на легковушке "влетел" в патрульное авто: полицейские госпитализированы (фото)В нашей стране предусмотрено наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения – это ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
За такое правонарушение грозит штраф и лишение права водить транспортные средства.
Ранее в Киеве случился подобный инцидент – гости столицы, возможно, с Кавказа, ездили на авто по тротуарам, и им помешали неравнодушные люди. Граждане перекрыли дорогу нарушителям, возник конфликт, и была драка.
Правоохранители задержали несколько человек. Злоумышленники задержаны по адресу проспект Победы, 7. Журналисты узнали, что нарушители передвигались на трех машинах. Один из автомобилей скрылся, его разыскивали.