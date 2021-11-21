Серьезное ДТП случилось в Вишневом, выяснили журналисты.

В городе Вишневое (находится под Киевом) пьяная женщина-водитель на автомобиле Mazda спровоцировала двойную аварию – врезалась в маршрутное такси, а потом – в фуру.

ДТП произошло на ул. Киевской, сообщает Telegram-канал "Kyiv Operativ", ссылаясь на слова свидетелей.

По его данным, в результате аварии никто не пострадал.

"Пьяная водитель Mazda спровоцировала двойное ДТП на улице Киевская, Вишневое. По словам свидетелей, она на большой скорости въехала в маршрутку, а затем – в фуру. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в центре Киева – возле Паркового моста (другое название – Мост влюбленных) произошла серьезная авария. Недалеко от моста авто BMW слетело с Парковой дороги и перевернулось. По предварительным сведениям, водитель скрылся и забрал с собой номера машины.

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Автор: Екатерина Присяжнюк