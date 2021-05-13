Под Киевом произошло масштабное ДТП / фото ТСН
Вечером 12 мая на трассе в Гостомеле на повороте к городу Ирпень произошло масштабное ДТП.
Об этом сообщает ТСН.
ДТП произошло примерно в 21:30 в Гостомеле: столкнулись по меньшей мере 5 автомобилей.
После ДТП движение на трассе было парализовано, а из-за удара одна из машин перевернулась на крышу.
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