После ДТП движение на трассе было парализовано.

Вечером 12 мая на трассе в Гостомеле на повороте к городу Ирпень произошло масштабное ДТП.

Об этом сообщает ТСН.

ДТП произошло примерно в 21:30 в Гостомеле: столкнулись по меньшей мере 5 автомобилей.

После ДТП движение на трассе было парализовано, а из-за удара одна из машин перевернулась на крышу.

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Автор: Олег Давыгора