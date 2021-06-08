В результате аварии пострадали пять человек

Жуткое дорожно – транспортное происшествие произошло на трассе Киев-Одесса недалеко от села Калиновка. В аварии пострадали пять человек, в том числе и 15-летний подросток.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По данным полиции, грузовой автомобиль MAN с цистерной пытался вернуть и протаранил микроавтобус DAIMLER CHRYSLFR с людьми. Всего в аварии пострадали пять человек, в том числе оба водителя, а также 15-летний подросток.

На опубликованных полицией фото с места аварии видно, что серьезные повреждения получил микроавтобус со стороны водителя - полностью разбитое лобовое стекло и вырванные двери авто.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Перевод: Horbacheva Anastasia