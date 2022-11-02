История закончилась благополучно - благодаря быстрой реакции служб, мать снова смогла встретиться с детьми.

В Варшаве украинка пробежала три километра по путям за поездом, в котором остались ее дети.

Об этом сообщает издание wyborcza.pl, со ссылкой на полицию, происшествие случилось 29 октября. Уроженка Украины ехала с тремя детьми на поезде в Варшаву. Но когда она ненадолго сошла с перрона на одной из станций, поезд тронулся. Женщина пробежала три километра по путям позади состава, прежде чем ее остановила полиция.

"Далее поезд отправился в Радом, согласно расписанию, минуя станцию Скаржиско-Каменная. Отчаявшаяся мать бежала по путям за поездом", - рассказал пресс-офицер полиции Скаржиска Ярослав Гвуздзь.

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Благодаря быстрой реакции служб, мать снова смогла встретиться со своими детьми.

По словам полицейских, женщина нервничала и не отвечала на вопросы. Спустя несколько минут украинка сообщила, что в поезде, который она пыталась догнать, были ее дети. Правоохранители быстро вышли на контакт с сотрудниками охраны путей и узнали, что поезд должен остановиться в Радом.

В это время работники железной дороги занимались детьми, оставшимися в поезде. Матери также дали возможность поговорить с детьми по телефону и успокоить их.

В результате украинку довезли до железнодорожной станции в Радоме, где она встретила детей и отправилась с ними в Варшаву.

Украинские беженцы за границей

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев, выехавших из страны из-за войны, перезимовать за границей.

"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия", - подчеркнула она.

Кроме того, Болгария продлила программу размещения беженцев из Украины на неограниченный срок. По состоянию на 31 октября всего 852998 украинцев въехали в Болгарию, начиная с 24 февраля.

В 2023 году в Украину из-за границы вернется только часть беженцев. В Кабмине прогнозируют, что в следующем году на Родину вернутся 1,8 млн украинцев.

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