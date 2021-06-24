Суд признал правоохранителя виновным и обязал уплатить 34 тысячи гривень штрафа.

В Днепропетровской области оперативник умудрился взять показания у покойного, умершего за 6 лет до совершения преступления.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о нападении на жительницу области весной 2017 года. Ночью ее подстерег сосед и начал душить, потому что ему не понравилось, что женщина живет рядом. Жена обидчика все факты опровергает.

Дело до суда так и не дошло, потому что не нашли свидетелей. Хотя очевидцы нападения были, их слова к материалам производства не приобщили.

Зато есть показания одного селянина, который якобы подтверждал, что все было спокойно. Но видеть то, что произошло в день нападения, он на самом деле не мог, потому что, как говорят журналисты, уже был мертв за 6 лет до самого преступления.

После жалобы потерпевшей прокуратура открыла дело. Там подтвердили, что работник оперуполномоченного органа подделал протокол допроса и выполнил за него подпись.

Суд признал его виновным и обязал уплатить 34 тысячи гривень штрафа и еще 4 тысячи – за процессуальные издержки. Сам виновник говорит, что приговор обжалует.

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Автор: Яна Ставская