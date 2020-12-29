В Межевском районе Днепропетровской области мать жестоко избила своего малолетнего сына. На следующий день по дороге в больницу ребенок от полученных травм умер.
Об этом со ссылкой на источники сообщает «Днепр оперативный».
Читайте такжеУ Києві чоловік головою вдарив співробітницю метрополітену і потрапив на відео
Отмечается, что утром 28 декабря в полицию пришло сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что на автодороге около села Новопавловка медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в больницу.
Как предварительно установили приехавшие на место происшествия правоохранители, вечером 27 декабря, 25-летняя мать ребенка, находясь в своем доме в селе Дачное, жестоко избила 3-летнего сына. Женщина нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.
Уже на следующий день, утром, ребенку стало плохо и мать решила самостоятельно отвезти его в больницу. Но по дороге в медучреждение мальчик умер. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.
Тело мальчика был направлен в Синельниковское борю судмедэкспертизы для установления причин смерти, а его мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали трагедии.
Больше новостей по теме
- Забил до смерти: в Одесской области иностранцу дали 13 лет тюрьмы за убийство местного жителя
- В центре Днепра столкнулись два автомобиля, один из них влетел в магазин (фото, видео)
- Во Львове врач умер на рабочем месте
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram