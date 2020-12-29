Родители повезли ребенка в больницу, но он умер в дороге.

В Межевском районе Днепропетровской области мать жестоко избила своего малолетнего сына. На следующий день по дороге в больницу ребенок от полученных травм умер.

Об этом со ссылкой на источники сообщает «Днепр оперативный».

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Отмечается, что утром 28 декабря в полицию пришло сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что на автодороге около села Новопавловка медики зафиксировали смерть маленького мальчика, которого родители на собственном автомобиле везли в больницу.

Как предварительно установили приехавшие на место происшествия правоохранители, вечером 27 декабря, 25-летняя мать ребенка, находясь в своем доме в селе Дачное, жестоко избила 3-летнего сына. Женщина нанесла мальчику телесные повреждения в виде множественных ушибов мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей.

Уже на следующий день, утром, ребенку стало плохо и мать решила самостоятельно отвезти его в больницу. Но по дороге в медучреждение мальчик умер. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка.

Тело мальчика был направлен в Синельниковское борю судмедэкспертизы для установления причин смерти, а его мать задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские выясняют все обстоятельства и детали трагедии.

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Автор: УНИАН