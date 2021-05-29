В ночь на 29 мая на автодороге Н-31 вблизи села Могилев Царичанского района Днепропетровской области произошла смертельная авария с четырьмя погибшими.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
На место происшествия направили дежурные отделения девятой и двадцать четвертой пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
По информации спасателей, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: легкового автомобиля марки «Toyota RAV4» и специализированного грузового самосвала марки «Ford Cargo 4142D».
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"Сотрудники Службы спасения с помощью аварийно-спасательного оборудования изъяли тела из поврежденного автомобиля. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", – говорится в сообщении.
К оказанию помощи были привлечены восемь человек личного состава и две единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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