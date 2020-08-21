"Он безбилетник, что с нами будет?": избитая в вагоне УЗ рассказала о взятке проводников "за молчание"

Проводники предлагали за молчание 30 тысяч гривень, однако Луговая отказалась.

Задержанный в нападении на пассажирку УЗ в поезде "Мариуполь - Киев" 31 июля попал в вагон "зайцем".

Об этом в интервью Страна.ua рассказала сама потерпевшая Анастасия Луговая.

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Когда женщина убедила проводников в том, что нападающий не является ее мужем, те еще колебались, вызывать ли полицию, а потом пытались отказать ее.

«Они говорили, мол, это ЧП, он безбилетник, что с нами будет? Переживали за свои должности. «Пожалуйста, войдите в наше положение, у нас дети». Я говорю: а вы как поступили бы на моем месте? Он сейчас сюда ворвется и убьет меня. «Мы вам даем гарантию - он вас не тронет», - сказала женщина.

В результате сотрудники предлагали за молчание 30 тысяч гривень, однако Луговая отказалась. Журналистам потерпевшая подтвердила, что начальник поезда так и не вызвал полицию.

«Сейчас в «Укрзализныце» говорят, что они звонили в полицию. Однако в ходе судебного процесса мы докажем, что не звонили. И что нападающий «ехал зайцем», - заявила Луговая.

Она добавила, что мужчина, вероятно, ехал в поезде с какой-то женщиной, но куда делась его дама - не знает.

«Кстати, проводница спала не в своем купе, а через одно купе от меня: мы с Захаром (сыном потерпевшей - УНИАН) были в пятом купе, а она - в третьем. Значит, в вагоне были еще «зайцы», - уточнила женщина.

Нападение в поезде «Мариуполь-Киев»: что известно

31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением «Мариуполь - Киев» пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера. Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника. По прибытии поезда на станцию ​​железнодорожного вокзала «Киев-Пассажирский» мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за похищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

1 августа Соломенский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 сентября без права выхода под залог.

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Автор: УНИАН