В Полтаве с отравлением госпитализировали 27 студентов юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.
"По предварительной информации, в течение ночи с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института НЮУ имени Ярослава Мудрого, которые, вероятно, питались в столовой Полтавской политехники имени Юрия Кондратюка", - отметил он.
По данным Пронина, врачами зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции.
Глава ОВА добавил, что причины инцидента сейчас устанавливают. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую.
Как сообщили УНИАН в областной инфекционной больнице, у них на лечении сейчас находятся 16 человек с отравлением, состояние которых оценивается как средней тяжести.
Еще 11 пациентов госпитализировали в первую городскую больницу Полтавы. По данным директора заведения Анны Селькиной, все они получают необходимую медицинскую помощь.
По информации пресс-службы Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", отравившиеся люди действительно вчера завтракали и обедали в их заведении, как и 500 студентов и преподавателей вуза.
Кроме того, вчера в учебном заведении были студенты из Харькова, которые также питались в столовой университета и их состояние, как и преподавателей и студентов вуза, не указывает на какое-либо ухудшение самочувствия.
"Люди, которые отравились, возможно, вечером питались где-то в другом заведении. Что и где они ели, мы не знаем. В этом должно разобраться следствие. Мы будем ему способствовать. Уже с самого утра допустили следователей и других специалистов в столовую, чтобы они провели необходимую работу", - сообщили в пресс-службе университета.
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В конце сентября в Одессе с признаками отравления госпитализировали почти полсотни курсантов одного из лицеев.
В соцсетях очевидцы сообщали, что инцидент произошел в военно-морском лицее. По словам учеников, у которых диагностировали пищевую токсикоинфекцию, стало плохо всем, кто ел колбасу из столовой.
Предполагается, что причиной отравления могло стать то, что в помещении столовой травили тараканов и яд каким-то образом попал в пищу курсантов. По другой версии, колбаса была уже некачественной, когда ее привезли в учебное заведение.