Подростки согласились "составить компанию" неизвестному за 500 гривень вознаграждения.

В Одесской области мужчина распивал алкоголь с несовершеннолетними девочками. За это он обещал дать подросткам 500 гривень, инцидент произошел в Черноморске.

Об этом сообщили в Коммунальном учреждении "Муниципальная варта" Черноморска.

Так, вечером 28 июля патрульные "Муниципальной варты" заметили, что возле детской площадки сидит компания, которая употребляет алкоголь. Сотрудники учреждения подошли к месту происшествия и установили, что распивающими спиртное оказались трое: взрослый мужчина и две девочки.

Мужчина не смог дать четкого объяснения тому, кем он приходится несовершеннолетним. Его и девочек доставили в отделение полиции, куда также вызвали родителей подростков.

Читайте такжеПодросток признался в убийстве 6-летней девочки на Харьковщине - СМИОказалось, что девочки пили алкоголь за деньги, которые им обещал мужчина. Неизвестный предложил несовершеннолетним вознаграждение в виде 500 гривень за то, что они согласятся провести с ним время и составят ему компанию в употреблении спиртного.

Инцидент уже рассматривается сотрудниками сектора ювенальной превенции Черноморского отдела полиции.

В КУ "Муниципальная варта" напоминают о том, что родителям стоит ответственнее относиться к безопасности своих детей. Несовершеннолетние подростки должны знать, что им не стоит общаться с незнакомцами и, тем более, распивать с ними алкоголь.

Ранее УНИАН уже сообщал, что под Харьковом нашли мертвой шестилетнюю девочку: сообщается об изнасиловании.

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Автор: Полина Кузенко