Правительство без обсуждений одобрило проект указа президента Украины.

Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о создании национального природного парка "Куяльницкий".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение согласовали во время заседания правительства. Решение было принято без обсуждения.

Парк создадут на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.

Куяльницкий лиман: лечебные грязи и рапа

Природные минеральные воды и соль Куяльницкого лимана в Одесской области используются при лечении многих заболеваний у взрослых и детей. В частности, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения и других.

Этот лиман - уникальное месторождение иловых грязей и рапы. Его целебные свойства специалисты сравнивают с Мертвым морем.

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Автор: Леся Лещенко