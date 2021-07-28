Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о создании национального природного парка "Куяльницкий".
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение согласовали во время заседания правительства. Решение было принято без обсуждения.
Парк создадут на территории Березовского и Одесского районов Одесской области.
Куяльницкий лиман: лечебные грязи и рапа
Природные минеральные воды и соль Куяльницкого лимана в Одесской области используются при лечении многих заболеваний у взрослых и детей. В частности, заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пищеварения и других.
Этот лиман - уникальное месторождение иловых грязей и рапы. Его целебные свойства специалисты сравнивают с Мертвым морем.
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