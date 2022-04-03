Мэры четырех городов перешли на сторону российских оккупантов.

В Луганской области среди глав общин оказались четыре предателя: в Рубежном, Миловом, Марковке и Станице Луганской.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай в Facebook.

"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Миловом, Марковке, Станице Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", - отметил Гайдай.

В эфире телемарафона на вопрос о мэре Рубежного, который сбежал и показывает видео о якобы украинских "нацистах", Гайдай ответил, что случаи коллаборационизма – не частые, единичные.

"Есть у нас примеры, к сожалению, в Станице Луганской, в Марковке и в Миловом. Остальные руководители территорий либо выехали, либо остались на территории, но не сотрудничают с оккупантами – просто занимаются гуманитарными вопросами", – добавил глава ОВА.

Напомним, 1 апреля стало известно, что мэр Рубежного Сергей Хортив предал Украину и перешел на сторону российских оккупанов. В сети опубликовали видео, в котором Хортив в стиле российской пропаганды называет ВСУ "нацистами" и призывает сложить оружие.

Почти с первых дней войны с ним не было связи, поэтому 4 марта глава Луганской ОГА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

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