По данным следствия, он вступил в преступный сговор с оккупационными войсками России и представителями "ЛНР".

Бывшему мэру города Рубежное Луганской области Сергею Хортиву сообщено о подозрении в коллаборационизме.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, с 18 по 31 марта подозреваемый, фактически самоустранившись от выполнения своих полномочий Рубежанского городского головы, вступил в преступный сговор с оккупационными войсками Российской Федерации и представителями "ЛНР". Получив от них предложение возглавить оккупационную власть в г. Рубежное, в нарушение требований Конституции и законов Украины, добровольно согласился на него", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, подозреваемый, находясь в оккупированном российскими войсками и незаконными вооруженными формированиями Рубежном, во время личного приема граждан, вместе с представителями оккупационных войск и в интервью представителям государства-агрессора публично поддержал решение Российской Федерации от 24 февраля о проведении на территории суверенного государства Украины так называемой "специальной военной операции".

Также, добавили в прокуратуре, он поддержал действия РФ и незаконных вооруженных формирований "ЛНР", направленные на захват территории Украины, а соответственно публично отрицал совершение вооруженной агрессии против Украины.

"Он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями, оккупационной администрацией РФ под видом построения нового территориального образования, а также к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины", - подчеркнули в ОГП.

В связи с этим руководитель Луганской областной прокуратуры сообщил о подозрении бывшему мэру Рубежного в коллаборационной деятельности (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, доказательства измены Хортива начали появляться в сети 1 апреля. На одном из видео он назвал ВСУ "нацистами" и попросил сложить оружие.

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