Предлагал подростку полтысячи гривень за интим: во Львове поймали педофила

14-летний парень записал разговор со злоумышленником на диктофон.

Во Львове 47-летний водитель заманил 14-летнего парня в свой автомобиль, попросив о помощи в настройке мобильной связи в телефоне. Когда подросток настраивал мобильный, мужчина начал к нему приставать и предложил интим.

Инцидент произошел сегодня, 20 августа, сообщает Zaxid.net .

"Около 12:00 14-летний львовянин позвонил в полицию и рассказал, что ему предложили интимные услуги за деньги. Парень рассказал, что он раздавал возле ТЦ "Вам" на ул. Хмельницкого флаера и человек, который проходил мимо, попросил помочь ему с настройкой мобильной связи. Мужчина предложил из-за жары сесть в его автомобиль Mitsubishi Outlander, там работал кондиционер", - говорится в сообщении.

В авто мужчина начал к подростку цепляться, тот убрал его руку и попросил больше так не делать. Впоследствии мужчина предложил подростку интимные услуги за 500 грн.

"Парень не растерялся и включил диктофон на телефоне и практически сразу закончив с настройками начал прощаться. Мужчина протянул ему 50 гривень за помощь и снова начал приставать и предлагать интимные услуги, за которые готов был ему заплатить 500 гривень", - отмечается в сообщении.

После этого парень вышел из автомобиля и позвонил в полицию. Полицейские нашли и остановили автомобиль Mitsubishi Outlander через несколько минут после звонка.

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Интересно, что за полтора часа до инцидента патрульные оштрафовали этого водителя за нарушение ПДД.

Позже в полиции Львовской области сообщили, что злоумышленника задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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Автор: УНИАН