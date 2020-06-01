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В Италии разбился частный самолет летной школы: два молодых человека погибли на месте (видео)

02:02, 01 июня 2020
Происшествия
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По словам очевидцев, самолет загорелся / Фото pixabay.com

В воскресенье, 31 мая, в Италии вблизи Рима в муниципалитете Неттуно утром разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились двое молодых мужчин, которые в результате падения погибли.

Об этом со ссылкой на Corriere della Sera сообщает "Европейская правда".

Незадолго до аварии самолет вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

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Прежде, чем упасть на землю, самолет загорелся, по крайней мере по некоторым свидетельствам. Возможно, из-за неполадок с двигателем.

Расследование аварии уже началось. Как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Обугленные тела погибших нашли пожарные, которые прибыли на место происшествия вместе с солдатами роты "Арма Ди Анцио".

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