В Италии разбился частный самолет летной школы: два молодых человека погибли на месте (видео)

Сверхлегкий самолет вылетел из школы пилотов.

В воскресенье, 31 мая, в Италии вблизи Рима в муниципалитете Неттуно утром разбился частный сверхлегкий самолет. На борту находились двое молодых мужчин, которые в результате падения погибли.

Об этом со ссылкой на Corriere della Sera сообщает "Европейская правда".

Незадолго до аварии самолет вылетел из школы пилотов Crazy Fly на аэродроме Ле-Грюньоль, чтобы пролететь над сельской местностью.

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Прежде, чем упасть на землю, самолет загорелся, по крайней мере по некоторым свидетельствам. Возможно, из-за неполадок с двигателем.

Расследование аварии уже началось. Как со стороны карабинеров, так и со стороны инспекторов из Национального агентства по безопасности полетов.

Обугленные тела погибших нашли пожарные, которые прибыли на место происшествия вместе с солдатами роты "Арма Ди Анцио".

🔴 Nettuno (RM) #31maggio 10:40, in corso intervento dei #vigilidelfuoco per un аэрео ultraleggero caduto dopo il decollo dall'aviosuperficie: deceduti i due occupanti [aggiornamento ore 12:00] pic.twitter.com/HKZ2lNp2vv — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 31, 2020

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