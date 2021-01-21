Раненый пенсионер смог добраться до сестры и попросить о помощи, его доставили в больницу.

В Николаевской области местный житель нанес тяжкие увечья собственному отцу, отрезав ему нос, губу и половые органы, после чего из ружья открыл огонь по полицейским.

Читайте также"Люди забыли бога, и он разозлился": СМИ раскрыли новые детали жуткого убийства в ОдессеОб этом пишет сайт «Новостям-N» со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что 55-летнего пострадавшего доставили в Больницу скорой медицинской помощи Николаева.

По предварительной информации, местный житель по неизвестным причинам напал на собственного отца и искромсал его ножом: отрезал часть носа, губу, половые органы, нанес другие повреждения.

Когда на место событий прибыли полицейские, преступник открыл огонь из охотничьего ружья. После этого он забаррикадировался в доме и отказывается оттуда выходить, а при попытке штурма угрожает опять открыть огонь. На место выехали спецназовцы.

Сын изувечил отца и обстрелял полицейских: другие подробности

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области, 36-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес увечья отцу 20 января.

Раненый пенсионер смог дойти до места проживания своей сестры и попросить о помощи, женщина вызвала и скорую, и полицию.

55-летнего пострадавшего госпитализировали, а в дом его сына 21 января правоохранители прибыли для проведения следственных действий.

Во время обыска, преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, открыл стрельбу по полицейским, ранив нескольких сотрудников. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц