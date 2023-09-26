Мужчина умер от отравления.

В Киевской области женщину обвиняют в отравлении талием 6 человек. Об этом сообщают в полиции Киевщины.

Зимой врач из медицинского учреждения Иванковского района сообщил в полицию, что к ним доставили 38-летнего мужчину с явными признаками отравления таллием. Тот рассказал, что 14 февраля получил сообщение от неизвестного номера о том, что выиграл в розыгрыше. Через несколько дней он получил в подарок бутылку рома и начал пить. Уже вскоре ему стало плохо.

Подобные случаи отравления зафиксировали в больнице Фастова, у пяти подруг также обнаружили в организме этот вид металла. Отравленный мужчина впоследствии скончался в больнице.

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Правоохранители установили, что отправку курьерской доставкой ядовитых бутылок рома осуществляла женщина. 20 лет назад подозреваемая жила в Иванковском районе вместе с этим мужчиной, но семейная жизнь не сложилась. Также она была в отношениях с другим мужчиной, он тоже получил бутылку с ядом.

Во время обыска у нее дома нашли еще две бутылки алкоголя, телефоны, стартовые пакеты, бутылки с неизвестными жидкостями, вещи, в которых она покупала "подарки" и улики. Ее задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи направили обвинительный акт в суд (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115, п. п. 5, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 122 УК), ей грозит до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Отравление людей: другие новости

Напомним, в Волынской области маленькая девочка умерла из-за отравления каштанами. Сообщалось, что ее мать несколько дней пыталась вылечить ее самостоятельно. Впоследствии женщина покончила с собой.

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