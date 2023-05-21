Сейчас полиция расследует обстоятельства случившегося.

В Германии полиция расследует отравление двух российских оппозиционеров на конференции в Берлине, организованной давним врагом Кремля Михаилом Ходорковским. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Об отравлении двух участниц оппозиционного форума, проходившего в конце апреля, изначально сообщила российская исследовательская медиа-группа "Агентство". Одна из пострадавших – журналистка. Предположительно, ее симптомы могли проявиться еще до конференции, уже после которой женщина обратилась в берлинскую больницу "Шарите".

Вторая пострадавшая – глава фонда "Свободная Россия" Наталья Арно. Она рассказала, что обнаружила открытой дверь в свой гостиничный номер, а после она "проснулась в 5 утра, страдая от острой боли и странных симптомов".

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Полиция начала расследование по этим фактам, поскольку подобные отравления противников Кремля стали для России стандартной практикой в последние годы.

Кремль травит своих врагов – последние новости

Недавно стало известно, что бывший посол США в Украине, известный критик Кремля Джон Хербст был отравлен в 2021 году. Врачам удалось спасти дипломата, но обнаружить в крови конкретный яд не смогли, что наводит на определенные подозрения.

В августе 2020 года в России отравили оппозиционера Алексея Навального. Как считается, против него применили боевой яд "Новичок". Чудом Навальному удалось выжить. Тогда российские власти просто посадили его в тюрьму на длительный срок.

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