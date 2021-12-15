На мужчину составили протокол.

В Черновцах патрульные остановили водителя Range Rover, который управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. Правоохранители отметили, что драгер показал относительно смертельную дозу алкоголя в его крови.

Об этом сообщают на странице патрульной полиции Черновицкой области в Facebook.

Читайте такжеПод Киевом водитель остановил движение на трассе ради спасения собак: появилось трогательное видео"Во время общения инспекторы заметили, что у мужчины присутствуют признаки сильного алкогольного опьянения и просто впечатляющий результат теста на состояние опьянения — 5,0 промилле", - отмечают в полиции.

В заметке отметили, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, который управляет транспортным средством — 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением, 5,0 — относительно смертельная доза.

Полицейские составили протокол на водителя и призвали водителей быть сознательными и ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения.

Напомним, во Львове зафиксировали первый случай обморожения в этом сезоне: пьяный мужчина лежал без сознания на колее. Его госпитализировали, мужчина находился в тяжелом состоянии. У него были признаки обморожения и нарушения жизненных функций.

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Автор: Екатерина Малюга