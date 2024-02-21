В предсмертной записке юноша написал о своей ненужности и код к мобильному. Он мог отравиться.

Во Львове в одном из общежитий Национального лесотехнического университета сегодня днем нашли мертвым 17-летнего студента. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

"Примерно в 14:00 в комнате общежития высшего учебного заведения Львова нашли тело 17-летнего парня без признаков жизни", - рассказала она.

По словам пресс-секретаря, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз. Личность мертвого студента установлена.

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Деталей инцидента в полиции не сообщают, ссылаясь на интересы следствия. Однако из собственных источников УНИАН стало известно, что парень оставил предсмертную записку, в которой написал о своей ненужности и код к мобильному телефону.

От чего умер юноша, должно установить следствие. Предварительно, он отравился пока неустановленным веществом.

Гибель курсантов, разбиравших снаряд на Харьковщине - детали трагедии

31 мая 2023 года в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области в результате взрыва снаряда погибли двое курсантов Национального университета гражданской защиты - Роман Слепец и Евгений Кочетов. Еще один студент получил ранение.

По данным правоохранителей, снаряд в учебный корпус принес начальник кафедры университета. Он дал студентам указание разобрать боевой припас, несмотря на их слова о том, что они – третьекурсники и еще не имеют такого опыта. Однако преподаватель настаивал на своем, заявив, что не отпустит курсантов в увольнение.

В их гибели обвинили уже бывшего начальника кафедры университета гражданской защиты и работника ГСЧС, который привез снаряд в учебный центр.

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