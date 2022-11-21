Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей Украины ожидаются опасные метеорологические явления: гололедица, а кое-где еще и осадки, налипание снега, гололед.
По данным Укргидрометцентра, непогода обойдет лишь южные и юго-восточные области.
"21 ноября в Украине, кроме южных и юго-восточных областей, на дорогах гололедица; днем в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях значительный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.
"Осложнение погоды приведет к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили синоптики.
Осложнения погоды в Украине
По словам синоптика Натальи Диденко, 21 ноября в Украину придет южный циклон. Поэтому ожидаются дождь и мокрый снег, гололедица, гололед и порывистый ветер.
Синоптик добавила, что сегодня действительно ожидаются сложные погодные условия. Кроме того, в понедельник Землю накроют магнитные бури.