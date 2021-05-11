Прокуратура АРК принимает необходимые меры для установления обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации.

Сегодня во время незаконного обыска, проведенного оккупантами в Симферопольском районе Крыма, был убит уроженец Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Стало известно, что во время сегодняшнего обыска, незаконно проведенного представителями "правоохранительных органов" государства-оккупанта в с. Дубки Симферопольского района АР Крым, при неизвестных обстоятельствах был убит уроженец Узбекистана", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура АРК принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств происшествия и его дальнейшей правовой квалификации.

Как пишет в Facebook правозащитница Лутфие Зудиева, в собственном доме был расстрелян мусульманин - узбек Аюб (Наби) Рахимов.

"Мужчина, по словам знакомых и соседей, зарабатывал на жизнь тем, что готовил пищу для разговения на Ифтар. По версии силовиков, он оказывал им сопротивление при обыске, но верить людям, которые упекли в тюрьмы уже больше 80 невиновных людей - крымских татар, я никогда не тороплюсь", - пишет правозащитница.

По ее данным, супругу убитого с сыном до сих пор ищут - после обыска их увез в неизвестном направлении местный "чиновник отделения по вопросам миграции". Двое детей - 11 и 15 лет - сегодня остались без отца.

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Авторы: Юрий Годован, Юлия Петриченко