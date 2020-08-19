ФСБ заявила о задержании крымчанина за участие в украинском добробате
Оккупанты задержали в Крыму жителя полуострова, которого заподозрили в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления ФСБ.
"19 августа сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Задержанным является житель Кировского района. Против него открыли уголовное дело по статье об "участии в незаконном вооруженном формировании" УК России. По данным оккупантов, мужчина в 2016 году якобы выехал на территорию материковой Украины, где вступил в ряды батальона. Ему инкриминируют охрану расположения батальона, содействие украинским пограничникам, проверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска.
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Позже, утверждают в ФСБ, мужчина вернулся на оккупированный полуостров и "продолжил поддерживать контакты" с другими членами батальона.
Батальон имени Номана Челебиджихана: что о нем известно
- Формирование было создано во время блокады на административной границе с Крымом в 2016 году.
- В его состав входят преимущественно крымские татары.
- Батальон назвали именем крымскотатарского общественного деятеля Номана Челебиджихана.
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