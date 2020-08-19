ФСБ заявила о задержании крымчанина за участие в украинском добробате

Оккупанты угрожают мужчине лишением свободы на срок до 15 лет.

Оккупанты задержали в Крыму жителя полуострова, которого заподозрили в участии в добровольческом батальоне имени Челебиджихана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы управления ФСБ.

"19 августа сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Задержанным является житель Кировского района. Против него открыли уголовное дело по статье об "участии в незаконном вооруженном формировании" УК России. По данным оккупантов, мужчина в 2016 году якобы выехал на территорию материковой Украины, где вступил в ряды батальона. Ему инкриминируют охрану расположения батальона, содействие украинским пограничникам, проверку лиц и автомобилей на пунктах пропуска.

Читайте такжеПолиция установила лиц, которые в 2014 году в Крыму похитили французского журналиста

Позже, утверждают в ФСБ, мужчина вернулся на оккупированный полуостров и "продолжил поддерживать контакты" с другими членами батальона.

Батальон имени Номана Челебиджихана: что о нем известно

Формирование было создано во время блокады на административной границе с Крымом в 2016 году.

В его состав входят преимущественно крымские татары.

Батальон назвали именем крымскотатарского общественного деятеля Номана Челебиджихана.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован