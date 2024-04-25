Сейчас известно о шести пострадавших.

Утром российские оккупанты нанесли ракетный удар по Черкасской области.

"Утром враг атаковал нашу Черкасскую область", - сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. Он уточнил, что по скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО.

"По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе. Без погибших. На сейчас за помощью к медикам обратились шесть человек", - детализировал он.

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Табурец добавил, что все службы работают на месте.

"Больше информации позже", - добавил глава ОГА.

Ракетная атака на Украину

Рано утром в четырех областях Украины объявляли ракетную опасность. В частности в Сумской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили ракеты. Скоростные цели были зафиксированы в направлении Миргорода и Черкасс.

Во время воздушной твероги в Черкасской области раздался звук взрыва.

Отметим, что в последнее время враг постоянно запускает ракеты по Украине. Под ударом находится юг страны, особенно Одесса и Одесская область. Так 19 апреля российская оккупационная армия вновь атаковала Одесскую область. Тогда в результате удара была повреждена портовая инфраструктура, один человек пострадал.

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