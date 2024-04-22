Начато досудебное расследование.

По предварительным данным, днем 22 апреля российские войска атаковали Харьков ракетой Х-59. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 22 апреля около 16:30 армия РФ нанесла ракетный удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

"По предварительным данным, враг совершил воздушную атаку ракетой Х-59", - сказано в сообщении.

Начато производство и досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ.

Удар по Харькову 22 апреля

Как сообщал УНИАН, Россия нанесла удар по городу Харьков, на глазах людей упала часть телевизионной вышки. В городе были перебои с сигналом цифрового телевидения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в Facebook, что российские оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове. Во время тревоги сотрудники находились в укрытии, поэтому обошлось без человеческих жертв.

Это уже не первый удар. В марте 2022 года в Харькове в результате атаки россиян была повреждена телевышка.

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