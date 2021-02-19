Виновному назначили наказание - 150 часов общественных работ.

В Киеве суд признал виновным охранника супермаркета, который два года назад ударил в лицо одного из посетителей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел в начале октября 2018 года в Оболонском районе столицы.

"Мужчина, находясь на должности инспектора по безопасности супермаркета, во время словесной перепалки с группой юношей взял металлическую палку и ударил в лицо одного из них. В результате 20-летний парень получил травматический вывих и перелом зубов верхней челюсти", - рассказали в прокуратуре.

Оболонский районный суд Киева признал охранника виновным по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение, повлекшее кратковременное расстройство здоровья). Ему назначено наказание в виде 150 часов общественных работ.

Читайте также"Умывайся, бл*дь!": охранники одесского ТЦ окунули клиента в зеленку (видео)Также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего к супермаркету, который теперь должен возместить посетителю более 100 тыс. грн.

По словам пресс-секретарши прокуратуры города Киева Надежды Максимец, охранник так и не признал свою вину.

"Судебное разбирательство длилось почти два года, обвиняемый вину не признал, однако полным порядком изучения доказательств и принципиальной позицией прокуратуры вина полностью доказана", - рассказала Максимец.

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Автор: Юлия Петриченко