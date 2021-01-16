В городе Измаил Одесской области сегодня ночью была обнаружена повешенной 16-летняя девочка.
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Как сообщили журналистам в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, жительница города Анастасия Елисеева, 2004 г. р., ушла из дома 15 января примерно в 18:00.
Домой она не вернулась, и подростка объявили в розыск как без вести пропавшего.
«16-летнюю девочку, которую разыскивали со вчерашнего вечера, нашли повешенной на дереве. Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было», - сообщили в главке.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Как уточнили УНИАН в Измаильском отделе полиции, о пропаже девочки, ушедшей гулять с подругой, в правоохранительные органы сообщила ее мать, которая беспокоилась из-за длительного отсутствия дочери.
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