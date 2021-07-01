Ранее насильник уже отбывал наказание за убийство тещи.

В Одессе будут судить мужчину, который систематически насиловал жену и двух дочерей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 48-летнего жителя Суворовского района города.

Одесситу вменяют угрозу убийством, причинение телесных повреждений, изнасилование своих родственниц – супруги и совместных дочерей, одна из которых – несовершеннолетняя (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 122, ст. 386 УК Украины).

Следствием установлено, что в течение 2015-2021 годов злоумышленник насиловал и избивал свою жену и дочерей, а также угрожал, что убьет их.

В ведомстве добавили, что угрозы убийством пострадавшие восприняли реально, поскольку мужчина уже отбывал наказание за убийство тещи, которую забил до смерти.

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В настоящее время по ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Одессе задержан мужчина, который систематически насиловал жену и двух своих дочерей. Об издевательствах над семьей в правоохранительные органы сообщили посторонние люди. Жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем (за убийство и грабеж), что молчали об издевательствах несколько лет.

По данным полиции, старшую дочь он впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую – в 13-летнем возрасте. В момент задержания подозреваемого младшей девочке было 15 лет.

По словам дочерей, они не решались рассказать о происходящем своей матери, потому что очень боялись отца. Одна из потерпевших хотела совершить самоубийство.

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Автор: Лариса Козовая