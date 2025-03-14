Активист по другому производству проходил как потерпевший.

Подозреваемый в убийстве в Одессе активиста Демьяна Ганула с 23 февраля находился в розыске из-за самовольного оставления воинской части.

Об этом во время брифинга в Одессе рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам, на месте преступления работали оперативники, криминалисты, Служба безопасности. В городе был введен оперативный план "Сирена", отслеживались возможные пути отхода злоумышленника.

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"Фактически за 5 часов была установлена личность подозреваемого, установлено его местонахождение и проведено задержание", - сказал Выговский.

Он добавил, что подозреваемый, 1978 года рождения, - военнослужащий, который 23 февраля 2025 года был объявлен в розыск, как лицо, самовольно оставившее воинскую часть.

По словам главы областного управления СБУ Виктора Доровского, Ганул проходил по другому делу как потерпевший. В частности, в октябре прошлого года был задержан мужчина, который имеет отношение к заказному убийству, одной из его целей был Ганул.

"Он проходил по данному уголовному производству в качестве потерпевшего", - сказал представитель СБУ.

По его словам, сейчас устанавливаются мотивы убийства, следователи не исключают, что преступление было выполнено по заказу российских спецслужб.

В то же время в соцсетях появилось видео задержания подозреваемого.

"Предварительно его зовут Сергей Шалаев", - пишут Телеграм-каналы.

На видео слышно, как правоохранитель спрашивает у задержанного, имя, воинское звание и, где оружие. Тот отвечает, что зовут его Сергей, звание - старший лейтенант, и признается, что имеет ручные гранаты.

Что известно относительно убийства известного активиста

Как писал УНИАН, 14 марта в центре Одессы был застрелен известный активист Демьян Ганул. Стрелок с места преступления скрылся.

Министр внутренних дел Игорь Клименко, заявил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с председателем Нацполиции Иваном Выговским. Впоследствии стало известно, что подозреваемый задержан.

В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление.

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