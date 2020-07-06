На Днепропетровщине прошло более 40 обысков в рамках операции против наркопреступности: задержаны десять человек (видео)

Шестерым из них избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Кривом Роге полицейские провели более 40 санкционированных обысков во время операции по противодействию наркопреступности и задержали 10 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

«В рамках отработки города в сфере противодействия наркопреступности в течение суток 4 июля полицейские провели всего более сорока санкционированных обысков и задержали 10 человек. По результатам обысков изъяты наркосодержащие лекарственные препараты, метамфетамин, каннабис, опий, травматический пистолет, патроны, техника и денежные средства», - заявил заместитель начальника Главного управления НП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Он сообщил, что шести членам преступной группы, которые изготавливали и сбывали наркотические вещества в Кривом Роге, избрана мера пресечения содержание под стражей, еще одному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. «Предварительно установлено, что ежемесячно члены группы получали незаконную прибыль в размере около полутора миллиона гривен», - отметил Воликов.

В полиции сообщили, что в состав преступной группы входили четверо местных мужчин и трое женщин в возрасте от 20 до 53 лет. Четверо из них ранее судимы за совершение аналогичных преступлений. Установлено, что между самими злоумышленники были четко разделены полномочия: одни отвечали за изготовление, диспетчер координировал заказ, а другие непосредственно занимались сбытом путем закладок и через Интернет.

Сейчас правоохранители продолжают работу, направленную на установление места нахождения и документирование преступной деятельности других участников преступной группировки на территории города.

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Также в полиции сообщили, что в этот же день сотрудники Криворожского отдела полиции в одной из аптек в Металлургическом районе провели санкционированный судом обыск и изъяли 2 тыс. таблеток, 20 ампул, в состав которых входит псевдоэфедрин, и почти 22 тыс. гривен, полученные от продажи препаратов.

«Правоохранители задокументировали факт продажи провизором таблеток, в состав которых входит псевдоэфедрин, без соответствующего разрешения. В настоящее время 50-летняя женщина задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщил заместитель начальника полиции Днепропетровской области.

В полиции отмечают, что во время следствия установлено, что работники аптеки реализовывали лекарственные препараты, в состав которых входят наркотики и прекурсоры с нарушением законодательства в течение длительного времени.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 307 (сбыт наркотических веществ) и ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

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