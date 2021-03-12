На мосту велись ремонтные работы - обвал произошел на краю закрытой полосы.

В Волынской области на автодороге Владимир-Волынский - Устилуг в селе Пятидни обвалился мост, травмировав пятерых работников дорожной службы. Они ремонтировали дорогу.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции области Ольгу Бузулук. На месте уже работают правоохранители.

Инцидент произошел сегодня в 13 часов дня на трассе Н-22. Проехать через мост нельзя, поскольку обвал произошел на краю закрытой полосы, где велись работы.

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Как пишет волынский сайт "Буг", пострадали пять человек. В больнице города Владимир, куда доставили четверых пострадавших, сообщили, что один из них получил легкие травмы, остальные трое - средние. Все - в стабильном состоянии.

Впоследствии стало известно, что два человека отказались от госпитализации. Двоих пострадавших госпитализировали в травматологию, одного - в хирургическое отделение.

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Автор: Юрий Годован