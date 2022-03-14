На момент обстрела в бомбоубежище киевской школы пряталось 13 человек.

14 марта в Киеве обстреляли девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе города. 2 человека погибли, 3 госпитализированы в больницу, 9 лицам помощь оказана на месте.

Как сообщают в ГСЧС, сообщении о возгорании дома поступило около 5 утра.

В результате попадания артиллерийского снаряда были разрушены лестничные клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах. Эвакуированы 63 человека.

Вместе с тем в результате обстрела в 100 метрах от дома взрывной волной повреждено здание инклюзивной школы № 256, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В это время в бомбоубежище школы пряталось 13 человек.

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