Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека, поиски продолжаются. Информация о пострадавших уточняется.

На столичной Оболони в результате попадания неизвестного объекта загорелся девятиэтажный дом.

Об этом в Facebook информирует Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 5:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в Оболонском районе столицы.

В результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1-го по 3-й этажи и полностью разрушен фасад дома, также произошло возгорание в квартирах на 3-м и 4-м этажах.

Ликвидация пожара продолжается. На месте задействовано 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек.

По состоянию на 7:04 пожар в девятиэтажном жилом доме локализован на площади 500 м кв. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека, поиски продолжаются.

Информация о пострадавших уточняется.

Вас также могут заинтересовать новости: