Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

Сегодня, 21 июля, в Киеве оборвался трос на аттракционе, в результате чего погиб молодой парень. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на свои источники.

По словам журналистов, из-за обрыва троса на аттракционе погиб парень 2004 года рождения. На место происшествия сразу прибыли правоохранители и водолазы, однако тело погибшего до сих пор не зашли.

Предварительно было установлено, что когда парень осуществлял спуск по канатной дороге и доехал до середины реки Днепр, произошел обрыв троса, в результате чего он упал в воду.

Видео дня

"Сейчас на месте работают спасатели и полиция, поиски тела продолжаются. Следователи работают над установлением всех обстоятельств данного происшествия", - отметил источник издания.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщили, что по состоянию на 16:00 было обследовано 2500 квадратных метров дна реки. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"По информации Национальной полиции, после проведенного опроса на месте происшествия удалось выяснить, что во время обрыва троса на аттракционе находился парень в возрасте ориентировочно до 30 лет", - добавили в сообщении.

В то же время в пресс-службе полиции Киева отметили, что на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень. Сейчас его поиски продолжаются.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"В частности речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей - ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека - ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины", - отметили в сообщении.

Трагедия на киевском аттракционе 21 июля - что известно

Как писал УНИАН, возле "пешеходного" моста в Киеве оборвался трос через Днепр. По словам представителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Павла Петрова, сейчас работает водолазно-спасательное отделение.

Также в КГГА сначала сообщали, что в воду упала девушка.

"Продолжается спасательно-поисковая операция, к которой привлечены специальная техника и катера с водолазами. По информации Патрульной полиции Киева, из-за аварии на аттракционе затруднено движение транспорта на Набережном шоссе", - написали в администрации.

Вас также могут заинтересовать новости: