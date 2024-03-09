22-летнего парня, который пострадал во время обстрела Червоногригорьевской общины, перевели в днепровскую больницу.

В результате российского обстрела Червоногригорьевской общиныды погиб 16-летний парень, а его 22-летний брат получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "22-летнего парня, который пострадал во время обстрела Червоногригорьевской общины, перевели в днепровскую больницу. У него черепно-мозговая травма, ушибы, множественные переломы. Он все еще в реанимации, стабильно тяжелый", - детализировал Лысак.

Глава ОВА отметил, что ранения его 16-летнего брата были несовместимыми с жизнью. "Искренние соболезнования близким", - написал Лысак.

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Кроме того, по его данным, от вражеских атак сегодня содрогались Никополь и Мировская община. Оккупанты били дронами-камикадзе и артиллерией. В общем - 14 раз.

"Разбиты два админздания, коммунальное предприятие, котельная. Повреждены четырехэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка, гараж. Повреждены энергооборудование, линии электропередачи и газопровод. Последствия последнего обстрела еще уточняются", - сообщил Лысак.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область. Так, 6 марта под удар россиян попал торговый центр города Никополь. На месте попадания возник пожар.

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