В центре Одессы в жилом доме обрушились перекрытия

Обломки деревянного потолка рухнули в квартиру.

В центре Одессы произошло обрушение перекрытий над квартирой, расположенной на верхнем этаже 4-этажного жилого дома.

Как сообщили УНИАН в департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, 16 июня произошло обрушение в доме по ул. Манежной, 34.

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Перекрытия рухнули на площади 40 кв. м, обломки завалили квартиру.

Люди не пострадали.

По словам жильцов, примерно полгода назад в доме прорвало отопительную трубу, расположенную на чердаке. В результате происходило систематическое подтапливание квартир. Как утверждают жильцы, они обращались в коммунальные службы города, но должной реакции не последовало.

Как сообщал УНИАН, ночью 10 июня в курортной зоне Одессы частично обрушился старинный жилой 4-этажный дом по ул. Ясной, 10. Был госпитализирован мужчина.

Чиновники мэрии заявили, что причиной обвала могла стать самовольная реконструкция квартиры, где жильцы залили на деревянные перекрытия бетон.

Как утверждают общественники, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.

В мае в Одессе произошло обрушение трех жилых многоквартирных домов. В апреле рухнул дом-памятник архитектуры на пересечении улицы Канатной и переулка Нахимова.

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