В Запорожье обрушился этаж в офисном здании - один человек получил травмы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города. По предварительным данным, в одном из офисов должны были проводить ремонт. Когда начали подготовительные работы, рухнуло перекрытие между 3-м и 4-м этажами.
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Тяжелая глыба сокрушила половину офиса, рабочего привалило обломками. Мужчине зажало ноги, освободить его удалось лишь с помощью спецсредств, пострадавшего передали медикам.
Кроме него рядом никого не было, поэтому пострадавших больше нет. Сейчас на месте работают правоохранители. Состояние здания изучает специальная комиссия. Известно, что офис открыли в здании бывшего общежития. Он построен полсотни лет назад.
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