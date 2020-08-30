В Рубежном на Луганщине правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать квартиру в многоэтажном доме.
Подробности инцидента рассказали в пресс-службе полиции области.
Правоохранителей на место события вызвала 69-летняя женщина, которая сообщила, что ее не пускает домой 39-летний сын.
"Прибыв на место происшествия полицейские установили, что мужчина закрылся в квартире на последнем этаже 9-этажного дома и начал угрожать сотрудникам патрульной полиции взорвать гранатой квартиру", - говорится в сообщении.
Впоследствии правоохранители окружили дом и эвакуировали жителей. С мужчиной устроили переговоры, однако они не дали результата.
"Во время переговоров мужчина постоянно бросался вещами из квартиры, пытаясь попасть ими в правоохранителей, которые стояли в оцеплении и эвакуировали жителей дома", - добавили в полиции.
В действие ввели полицейскую спецоперацию, а к штурму привлекли спецназ КОРД. Квартиру взяли штурмом, а ранее судимого мужчину задержали. Пострадавших нет.
По факту начато уголовное производство по статьям о незаконном обращении с оружием и заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности Уголовного кодекса.
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