Суд изберет ему меру пресечения.

В новогоднюю ночь во Львове полицейские задержали злоумышленника по подозрению в убийстве знакомого.

Как сообщили полицейские Львовщины на странице пресс-службы в Facebook, задержанный ударил свою жертву ножом в сердце во время конфликта, вызвав смертельную травму.

"1 января около двух часов ночи на оперативную линию 102 поступило сообщение от врача скорой помощи о теле 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, обнаруженное в квартире одного из домов на улице Лемика во Львове", - говорится в сообщении.

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Как установили правоохранители, во время празднования Нового года между 39-летним владельцем квартиры и жильцом Черкасской области, который снимал у него жилье, возник конфликт, в ходе которого хозяин ударил квартиранта ножом в грудь, причинив ему смертельное ранение.

Правоохранители задержали злоумышленника, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее во Львове в результате пожара в квартире двухэтажного жилого дома погибли три человека.

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