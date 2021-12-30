Травматологи уже третьи сутки работают в усиленном режиме.

Из-за гололеда во Львове искалечилось рекордное количество людей. Почти 200 травмированных в сутки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Накануне прошел дождь, а после него ударил мороз, и город превратился в каток. Городские травматологи уже третьи сутки работают в усиленном режиме.

Только в больницу №8 обратились с различным травмами 80 человек, которые не устояли на скользких тротуарах и дорогах. Всего за прошедшие сутки почти 200 жителей города травмировались на улице. Травмпункты в городе переполнены. В больнице №8 травматологическое отделение рассчитано на 60 человек, но госпитализировали уже 73. Людей определяют в другие отделения, в частности хирургическое.

Читайте такжеСтало известно, где на Новый год пойдет снег: прогноз погоды в Украине на 31 декабря (карта)"Из-за падения во время гололеда к нам поступают чаще всего люди с травмами голеностопного сустава, травмы лучезапястного сустава и локтевого сустава. Большинство из таких травм приводят к тяжелым осложнениям, из-за которых необходимо хирургическое вмешательство", - рассказал врач.

Медики дали несколько советов, как не упасть во время гололеда:

носить удобную обувь, которая не скользит;

не держать руки в карманах;

не отвлекаться на мобильный телефон, а смотреть под ноги;

стараться не выходить на улице без экстренной необходимости.

Как ранее сообщал УНИАН, на 30 декабря по всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы на дорогах и гололеда. А в Николаевской области - оранжевый уровень опасности.

При этом в Карпатах до конца года сохранится высокая снеголавинная опасность.

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