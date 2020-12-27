Для избежания административной и уголовной ответственности водитель предложил правоохранителям 1 тысячу евро взятки.

В Житомирской области полицейские задержали автомобиль, перевозивший 700 кг янтаря.

Читайте такжеЖитель Ривненщины перевозил на мопеде мешок с 40 килограммами янтаряКак сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, вчера около 20:00 на автодороге Киев-Чоп вблизи с. Повчино Новоград-Волынского района патрульные принудительно остановили автомобиль Nissan.

"Двигаясь по территории Ривненской области, водитель нарушил несколько правил дорожного движения и не остановился по требованию полицейских, поэтому они решили его догнать и проверить", - говорится в сообщении.

В микроавтобусе при осмотре было обнаружено 27 мешков с камнями, внешне похожими на янтарь-сырец.

С целью избежания административной и уголовной ответственности водитель, 51-летний житель Черновицкой области, предложил полицейским 1 тысячу евро взятки.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой задокументировали уголовные преступления, а обнаруженные камни были изъяты и переданы на ответственное хранение, назначено их экспертное исследование.

Против водителя открыто производство по ст. 240-1 ("незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря") и по ст. 369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") Уголовного кодекса.

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Автор: Надя Пришляк