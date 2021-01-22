Начальник департамента охраны здоровья Житомирской ОГА требовал откат у директора больницы за выделение медучреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования.

Директора департамента здравоохранения Житомирской областной государственной администрации Николая Суслика вчера задержали на взятке в размере 123 тыс. грн, которую он требовал при распределении средств «ковидного» фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Читайте такжеВ Киеве СБУ задержала за взятку двух чиновников Минюста"Чиновник требовал средства у генерального директора одной из житомирских коммунальных больниц за выделение медицинскому учреждению субвенции в размере более 1,2 млн грн для закупки кислородного оборудования. Размер неправомерной выгоды начальник департамента определил в 10% - то есть 123 тыс. грн», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что выделение средств на обеспечение подачей кислорода коечного фонда «ковидных» больниц, предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №1099 от 11.11.2020 «О выделении средств для осуществления некоторых мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

По сведениям Офиса генпрокурора, в ходе контроля за совершением преступления чиновник получил первую часть неправомерной выгоды – 51 тыс. грн. В четверг, 21 января, после получения второй части – 72 тыс. грн его задержали правоохранители в помещении областного департамента.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Автор: Марина Чорноштан