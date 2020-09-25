Родителям кандидата на должность председателя ОТГ подбросили пакет с муляжом взрывчатки. Вчера аналогичный пакет обнаружили возле рабочего кабинета женщины.

В Житомирской области в пгт Першотравенск возле дома родителей кандидата на должность головы Барановской объединенной территориальной громады Анны Муравской обнаружили подарочный пакет с муляжом взрывчатки.

Читайте такжеВ Житомирской области кандидату на должность главы ОТГ подбросили подарок со «взрывчаткой» (фото)Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

«Утром 25 сентября, около 8:07, в полицию поступило сообщение о еще одном «презенте», оставленном неизвестными возле дома родителей женщины. Его содержимое также проверяли специалисты взрывотехнической службы полиции области - никаких опасных предметов не обнаружено», - заявила Ващенко.

По ее словам, пакет был похож на тот, который обнаружили вчера у рабочего кабинета кандидата.

Сама Муравская корреспонденту УНИАН рассказала, что вчера, 24 сентября, она зарегистрировалась кандидатом на должность головы Барановской ОТГ.

«Вечером позвала друзей, чтобы выпить чаю, поговорить. Мне позвонили из дома культуры, сказали, что под дверью кто-то оставил пакет. Попросила привезти его домой. Вытащив содержимое пакета, увидела, что оно заклеено коричневым скотчем. Вышли с друзьями во двор и начали разворачивать ... Потом вызвали полицию. Конечно, ночью родителям о происшествии не сообщила», - отметила она.

По словам Муравской, сегодня утром стало известно, что возле дома ее родителей обнаружили аналогичный пакет.

«Взрывотехники сообщили, что содержание «подарка» точно такое же, что и было вечером», - сказала женщина.

Кандидат на должность головы ОТГ убеждена, что таким образом ее хотят «выбить из колеи» перед выборами.

«Раньше, как общественный активист, я занималась вопросом загрязнения реки Хомора. Там были дела серьезные, но подобного не случалось», - рассказала она.

«Подарки» с муляжом взрывчатки кандидату на Житомирщине: что известно

Вчера, 24 сентября, вечером в поселке Першотравенск Житомирской области под дверью рабочего кабинета кандидата на должность председателя Барановской объединенной территориальной громады Анны Муравской обнаружили подарочный пакет с муляжом взрывчатки.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Марина Чорноштан