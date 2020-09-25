Под дверь кабинета, где работает кандидат, подбросили подарочный пакет с муляжом взрывчатки.

В поселке Першотравенск Житомирской области под дверью рабочего кабинета кандидата на должность председателя Барановской объединенной территориальной громады Анны Муравской обнаружили подарочный пакет с муляжом взрывчатки.

Об этом в Facebook сообщил ее друг Виталий Сихнаевский.

"Вчера вечером мы с семьями-друзьями отдыхали у Анны Муравской. Ей позвонил работник Першотравенского дома культуры и сказал, что возле ее кабинета обнаружили подарочный пакет. Анна попросила привезти пакет к ней домой. Пакет привезли, и мы обнаружили в нем предмет, похожий на взрывное устройство с цифровым механизмом, после чего сразу сообщили в полицию. Взрывотехники установили, что это муляж взрывчатки с часами и четырьмя кусками мыла», - написал он.

Руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко рассказала УНИАН, что сейчас правоохранители устанавливают владельца «подарка».

По ее словам, 24 сентября в полицию поступило сообщение о подозрительном содержимом анонимного пакета.

«Предварительно установлено, что около 20:50 по месту работы (у двери кабинета) 35-летней жительницы пгт Першотравенск был обнаружен подарочный пакет. Проверив его содержимое, женщина увидела прямоугольный предмет, обмотанный липкой лентой с цифровыми часами. Подозрительный «презент» проверили специалисты взрывотехнической службы, прибывшие на место происшествия, и никаких взрывчатых веществ не обнаружили», - рассказала Ващенко.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде как штрафа или полугодичного ареста, так и ограничения свободы сроком до 5 лет

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Автор: Марина Чорноштан