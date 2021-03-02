Обе женщины страдали психическими расстройствами.

В Запорожье сегодня утром из окна многоэтажки в Александровском районе выбросилась женщина, через некоторое время такой же поступок совершила ее мать.

Об этом пишет сайт 061.ua со ссылкой на данные местной полиции.

"В полицию поступила информация о том, что по улице Школьной из окна выпрыгнула женщина в 9:10. Полиция начала поквартирный обход многоэтажного дома. Было установлено, что 40-летняя женщина проживала в квартире на девятом этаже. В течении получаса после первого самоубийства из окна выпрыгнула 64-летняя мать погибшей", - говорится в сообщении.

Установлено, что обе погибшие страдали психическими расстройствами, поэтому их гибель квалифицировали как самоубийство.

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Автор: УНИАН