В Запорожье сегодня утром из окна многоэтажки в Александровском районе выбросилась женщина, через некоторое время такой же поступок совершила ее мать.
Об этом пишет сайт 061.ua со ссылкой на данные местной полиции.
"В полицию поступила информация о том, что по улице Школьной из окна выпрыгнула женщина в 9:10. Полиция начала поквартирный обход многоэтажного дома. Было установлено, что 40-летняя женщина проживала в квартире на девятом этаже. В течении получаса после первого самоубийства из окна выпрыгнула 64-летняя мать погибшей", - говорится в сообщении.
Установлено, что обе погибшие страдали психическими расстройствами, поэтому их гибель квалифицировали как самоубийство.
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