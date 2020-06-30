На Волыни от удара током погиб рыбак, задевший удочкой ЛЭП

38-летний волынянин рыбачил возле высоковольтной линии.

На Волыни от поражения током погиб рыбак, который задел удочкой воздушную линию электропередач.

Как сообщила специалист пресс-центра «Волыньоблэнерго» Юлия Остапьюк, это произошло в полдень вчера, 29 июня, на реке Турия в Ковельском районе.

По ее словам, сообщение о происшествии в диспетчерскую Ковеля филиала «Волыньоблэнерго» поступило в 14.00.

«На место происшествия сразу выехали наши специалисты филиала. Как рассказали им очевидцы, 38-летний волынянин рыбачил возле воздушной 10 кВ высоковольтной линии. Мужчина замахнулся, высоко поднял удочку и задел ею провода. Его на месте смертельно травмировало током. Скорая констатировала смерть», - рассказала Остапьюк.

По ее словам, люди часто не знают, что расстояние от натянутых проводов высоковольтных линий до земли в пределах населенных пунктов составляет 7 метров, а за их пределами в труднодоступных местах - 6 м. Длина рыболовной удочки - от 4 до 10 метров. К тому же современные удочки изготавливают из углепластика, который является проводником электрического тока.

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