Легковушку занесло на встречную полосу движения, где группа реагирования полиции ехала на вызов.

В Винницкой области в аварию на заснеженной дороге попали Daewoo Lanos и служебный автомобиль местной полиции.

Как сообщила пресс-служба областной полиции, ДТП произошло накануне в Гайсинском районе недалеко от села Гордовка.

"Автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 29-летний местный житель, на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции Renault Logan", - говорится в сообщении.

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Местная группа реагирования полиции направлялась на вызов. В результате аварии получил травму полицейский, водитель Daewoo и двое его пассажиров. Их доставили в больницу.

Водители обоих транспортных средств освидетельствованы, они трезвые.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено ограничение свободы до трех лет.

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Автор: Юлия Петриченко